В Троянския манастир почитат 13 години от кончината на патриарх Максим

Българският патриарх Даниил ще възглави заупокойна света литургия

06.11.2025 | 08:23 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Българският патриарх Даниил ще възглави заупокойна света литургия и панихида в Троянския манастир „Успение Богородично“ днес, 6 ноември, когато се навършват 13 години от кончината на патриарх Максим, съобщи на сайта си Българската православна църква. 

Заупокойна света литургия в манастирския храм, където зад чудотворната икона на Света Богородица Троеручица се намира гробът на патриарх Максим, ще започне в 9 часа. Панихидата ще е след нея.

Заветът на патриарх Максим, който не просто ни остави, а сам въплъти в живота си, е завет на твърдост във вярата и правилното изповядване на евангелските истини. Като кормчия на духовния кораб на хилядолетната българска православна църква той показа апостолска ревност, истинско упование в Бога и твърдост в отстояване на истината пред лицето и на най-страшните изпитания. Това е неговият завет, който ни остави и ни заръча чрез своя живот да следваме – а именно никога да не оставяме пътя на истината, каквото и да ни струва това“, посочи архимандрит Стефан от Троянската света обител.

Патриарх Максим почина на 6 ноември 2012 г. на 98-годишна възраст, след като ръководи Българската православна църква 41 години - от 1971 г. до 2012 г. 

