Добри условия за туризъм в планините

Няма инциденти с туристи за изминалото денонощие

13.09.2025 | 10:25 ч. Обновена: 13.09.2025 | 11:37 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

От Планинската спасителна служба на Българския червен кръст съобщават, че условията за туризъм в планините са добри.

Според прогнозата на НИМХ в планините преди обяд облачността ще е по-значителна над Стара планината и Родопите, а след обяд увеличение на облачността ще има и над повечето масиви от Югозападна България. Най-високите части ще бъдат обхванати и от облаци. На отделни места ще превали слаб дъжд. 

Вятърът ще се ориентира от изток и ще бъде слаб и умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 21°, на 2000 метра - около 14°.   

От ПСС посочиха, че през изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи. / БТА

