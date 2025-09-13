Токови удари и целогодишен воден режим тормозят с. Недан

Павликенско село е на воден режим целогодишно, а ежедневието без вода става още по-трудно заради чести токови удари в селото, при които изгарят електроуреди. Хората недоволстват, че въпреки, че си плащат сметките, получават некачествени услуги.

1100 жители на село Недан са на режим на водата от години. Водата е лукс и идва само по няколко часа в денонощието.

"Плащаме всеки месец вода, нямаме вода, не можем да си къпем децата, пък плащаме всеки месец", каза Мария Иванова от Недан пред Bulgaria ON AIR.

Управителят на заведение Радослав Георгиев заявява, че безводието е голям проблем за селото и убива бизнеса. “Нямаме вода за кафемашини, за измиване на съдове. По-рядко се отбиват хора, като нямаме вода", сподели Георгиев.

Водопроводната мрежа е от средата на миналия век и загубите стигат до 70% по нея.

"Режимът на водоподаване е целогодишен, но като дойде зимата, ако има вода, помпата помпи до изчерпване на количеството и си спира", посочи кметът на Надан Георги Георгиев.

Трайното решение на водната криза сякаш е по-близо. Започва подмяна на довеждаща връзка и на вътрешната мрежа по проект за 5 млн. лева.

"Ще бъдат подменени малко над 10 км водопроводна мрежа, като основно се подменя тласкателят. Като направим този частичен ремонт и задържим водата в тръбите, мисля че ще има ефект", добави кметът.

Друг проблем, който тормози жителите на Недан са честите токови удари.

"Дава на късо, дава на късо и накрая изгоряха предпазителите. Има много случаи - телевизори горят, фризери горят, има много стълбове за подмяна", каза Неделчо Неделчев от селото.

От "Енерго Про" съобщиха, че през август са регистрирани смущения заради изгоряла трафомашина и повредена мрежа на средно напрежение. Жителите се надяват да дойде времето, в което ще имат целогодишно вода и токът няма да прекъсва.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.