Заради силния вятър: Пренасочиха няколко полета от летище “Васил Левски”

От летището добавиха: Три излитащи полета са отменени

04.01.2026 | 16:10 ч. 3
БГНЕС

Силният вятър в София пренасочи до момента 7 полета от летище “Васил Левски” към други дестинации,  съобщиха за TravelNews от пресцентъра на летището. Три излитащи полета са отменени. Полетът на EasyJet от Лондон до София е кацнал в Будапеща и се връща обратно.

Самолет на компанията “Флай Дубай” също се е върнал в Дубай, а на Swiss се е върнал в Цюрих. Самолетът на “Луфтханза” от Франкфурт е кацнал на летището в Пловдив. Полетът на Ryanair от Лондон до София е анулиран.

От София са анулирани полетите на EasyJet и Ryanair до Лондон, както и на Swiss до Цюрих, показва още справката на летището.

Пътниците могат да се информират за актуалното състояние на излитащите и кацащите от сайта на летището. Безопасността е на първо място, както от страна на аерогарата, така и на авиокомпаниите.

 

