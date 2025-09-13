IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Катастрофа между кола и мотор ограничи движението по пътя Котел - Омуртаг

Камионите се отклоняват през Ришкия проход

13.09.2025 | 17:17 ч. Обновена: 13.09.2025 | 17:48 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Заради катастрофа с моторист е ограничено движението по пътя Котел – Омуртаг. Инцидентът е станал около 15:00 ч., съобщава БТА.

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя в началото на Котленския проход. Катастрофата е станала в района на омуртагското село Зелена Морава. 

Катастрофата е между моторист и лека кола. Движението в участъка не е преустановявано. Преминаването на леки коли се осъществява двупосочно в една лента, а тежкотоварните автомобили се отклоняват през Ришкия проход. Трафикът се регулира от екип "Пътна полиция" от Районно управление в Омуртаг.

Ограничението се налага заради извършващия се в момента оглед на местопроизшествието. 

Мотоциклетистът е транспортиран до Многопрофилната болница за активно лечение в Търговище за преглед. 

