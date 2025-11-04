Бизнесът недоволен от данъците в бюджета, плаши с протест

Запазване на по-високите осигуровки и вдигане на някои данъци - това доведе до сериозно недоволство сред работодателите.

Негодуванието е заради заложената данъчна тежест в проектобюджета. Предварително от правителството бяха обещали, че няма да се пипат осигуровките, но пенсионната осигуровка ще се увеличи с 2 процентни пункта. Заложено е и сериозно увеличение на т.нар. "данък дивидент".

"Увеличаването на осигурителната вноска с 2 процентни пункта удря директно върху възнагражденията на работещите хора и разходите на работодателите. Повишаването на данъка върху дивидентите ще удари инвестиционната общност и инвестициите", каза изпълнителният директор на АИКБ (Асоциация на индустриалния капитал в България) Добрин Иванов.

Пред Bulgaria ON AIR Иванов каза, че повишаването на данъците означава увеличаване на сивата икономика. "Икономическите субекти ще се опитат да избегнат данъците", допълни изпълнителният директор на АИКБ.

"Асоциацията на организациите на българските работодатели категорично възразява срещу практиката от последните години проектът на държавния бюджет да се изпраща в последния момент, с часове за становища вместо разумни срокове", се казва в позиция на АОБР.

"Повишаването на осигурителните вноски с 2 процентни пункта и двукратното увеличение на данъка върху дивидента са действия в обратната посока и ще предизвикат верига от необратими процеси - отлив на инвестиции, нарастване на сивата икономика, влошаване на конкурентоспособността на икономиката, ръст на инфлацията, забавяне на икономическия растеж и в крайна сметка ще ерозират приходите в бюджета, вместо да ги стабилизират", завършват те.

За утре, 05 ноември, е насрочен и Национален съвет за тристранно сътрудничество. Ако от правителството по време на преговорите не направят поисканите от работодателите отстъпки, от бизнеса заявяват и своята протестна готовност.

