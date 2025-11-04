Омбудсманът призова за нова формула за изчисляване на сградна инсталация

Националният омбудсман Велислава Делчева заяви, че все още няма яснота относно формулата за изчисляване на сградна инсталация. По думите ѝ съществува правен вакуум, откакто Върховният административен съд спря използването ѝ.

Делчева допълни, че съдът на Европейския съюз е потвърдил, че формулата е неточна и не дава възможност на гражданите да разберат как плащат използваната топлоенергия.

"Отоплителният сезон започна, изпратих писмо до министъра на енергетиката и "Топлофикация", за да ми дадат яснота за това какво ще се случи. Работна група към ведомството търси решение, те взимат предвид класа енергийна ефективност на сградата. Този елемент ще бъде включен в новата формула. Алармирам обаче, че масово сградите в България нямат технически паспорти", обясни пред bTV омбудсманът.

Делчева добави, че санираните сгради ще плащат по-малка такса. Омбудсманът допълни още, че гражданите ще трябва сами да си платят, за да получат технически паспорт.

"Яснота трябва да има до края на този месец, защото през декември идват новите сметки. Трябва да изчакаме и становището по същество на ВАС. Докато няма нова формула, старата не трябва да се включва във фактурата, това би означавало с около 20% по-ниски сметки", добави тя.

Омбудсманът каза още, че хората, които са завели съдебни жалби заради “такса сградна инсталация“, трябва да получат парите си обратно, защото българските магистрати трябва да се съобразят с решението на европейския съд.

Делчева обясни, че фактурите, които клиентите получават също трябва да се променят. Според решението на европейския съд, те трябва да станат по-разбираеми за потребителите.

Относно въвеждането на еврото, Делчева посочи, че възрастните хора са притеснени относно смяната на валутата и обърна внимание, че няма нужда от преподписване на договори за стоки или услуги, защото те автоматично се превалутират.