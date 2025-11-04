IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Домбровскис за еврото: Подготовката върви по план

България има силна история на фискална стабилно, добави еврокомисарят

04.11.2025 | 16:08 ч. 0
Еврокомисарят Валдис Домбровскис заяви, че подготовката на България по присъединяването ѝ към еврозоната върви по план. Домбровскис също взе участие в конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната".

Еврокомисарят подчерта, че контекстът, в който България ще стане част от еврозоната, е особено важен, тъй като светът днес е "по-фрагментиран и по-конфликтен" в геополитическо отношение.

"Затова е още по-смислено да бъдеш част от по-голям политически и икономически блок. Присъединяването към еврозоната не е просто присъединяване към валутен съюз – то означава да си част от сърцевината на Европейския съюз", заяви Домбровскис.

По думите на еврокомисарят членството в еврозоната засилва устойчивостта на малките икономики. Като пример Домбровскис посочи балтийските страни, които, въпреки геополитическите рискове след нахлуването на Русия в Украйна, запазили по-ниски разходи по кредитирането от държави като Полша и Унгария.

“Инвеститорите възприемат членството в еврозоната като стабилизиращ фактор. Когато една държава се присъедини, стойността на дълга намалява, защото пазарите гледат на това като на знак за финансова стабилност и добро управление“, каза още комисарят.

Домбровскис подчерта, че България трябва да продължи да поддържа стабилна и отговорна фискална политика, въпреки предстоящото въвеждане на еврото.

“България има изключително силна история на фискална стабилност и второто най-ниско ниво на държавен дълг спрямо БВП в ЕС. Това е ясен пример за финансовата сила на страната“, на мнение е Домбровскис.

