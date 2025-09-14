IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Историк: Смъртната присъда на Левски е подписана от самия султан

Кой е Иванчо Хаджипенчович и до какво ниво се издига в Османската империя

14.09.2025 | 20:35 ч. Обновена: 14.09.2025 | 21:27 ч. 25

Иванчо Хаджипенчович е един от първите българи, стигнали възможно най-високо в йерархията на Османската държава. Това заяви в предаването "Операция История" учителят по история Йордан Миленов.

"В цялата многовековна история на Османската държава имаме много християни, които, приемайки исляма, са успели да направят кариера - велики везири, но не са от български произход. Едва по времето на българското възраждане имаме лица от български произход, които достигат до такива висини. Един от тях е Хаджипенчович", посочи Миленов.

Кой е Иванчо Хаджипенчович и до какво ниво се издига

"Иванчо Хаджипенчович е роден през 1824 година в Русе в богато семейство и само след 20 години завършва право в Париж. Колко хора в Османската империя имат такова голямо образование за времето? Това му образование му позволява да направи една наистина бляскава кариера в Османската държава", разказа историкът пред Bulgaria ON AIR.  

Миленов развенча твърдението, че Иванчо Хаджипенчович е подписал смъртната присъда на Апостола на свободата Васил Левски.

"Смъртната присъда на Левски е подписана от самия султан. Протоколите са от следствената комисия, дори там няма подпис. Те са водени едно към гьотере. Най-известният протокол е номер 15, той е свързан с осъждането на Апостола на свободата. Няма там подпис на Иванчо Хаджипенчович", категоричен бе Миленов. 

