Бойкот на работодателите, заседанието на тристранката няма да се състои

Заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество няма да се състои, съобщи Васка Шушнева - секретар на Съвета.

Работодателски организации отказаха да влязат на заседанието на тристранния съвет. Те се обявиха против параметрите в проектобюджета на държавата.

В програмата на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес беше проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., както и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Представителите на бизнеса обявиха, че са недоволни от заложените разходи, липса на реформи, растящия дълг във финансовата рамка за следващата година.

Синдикатите от своя страна заявиха, че не разбират защо социалните им партньори не желаят да изразят своята позиция.

„Това, което става, е нечестно. НСТС е мястото всяка страна да изрази своите позиции. Ние стояхме и държахме плакати и показахме претенции относно недостатъците не само в държавния, но и в бюджета на ДОО, а след това ги изказахме на Министерството на финансите. Ако някой има претенции, нека да посочат имена и от кого в коалицията искат решения. Не са виновни синдикатите и не трябва да се настройват държавни срещу частни служители”, заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

Според закона за публичните финанси бюджетната процедура вече е забавена. Това каза главният икономист на КНСБ Любослав Костов, след като заседанието на НСТС беше отменено. „Получихме бюджета преди по-малко от 48 часа и ние, като отговорен социален партньор, се постарахме да дойдем на НСТС със становище от 30 страници с неща, които харесваме, не харесваме и с предложения как да се подобри законът за държавния бюджет за 2026 година. Днес дойдохме с нагласата да ги представим, тъй като винаги сме се държали като отговорни социални партньори и не сме спъвали бюджетната процедура”, коментира той.

Костов припомни, че миналата седмица по същото време пак имаше НСТС, но по друга тема. „Тогава ние влязохме, присъствахме и изразихме нашите позиции, включително и по минималната работна заплата. Тогава правителството беше решило да развърже минималната заплата от закона. Ние не се обидихме, не излязохме и не бойкотирахме. Влязохме вътре с аргументи, експертиза и въпроси към изпълнителната власт. В крайна сметка минималната заплата си остана такава, каквато пише в закона. Не разбираме днешното поведение на нашите социални партньори. Според нас всичко трябва да се случва на масата на диалога”, обясни Костов.

Според него Бюджет 2026 не е идеален, а е бюджет на компромисите. „Идеята на Тристранката е властта да ни чуе, да вземе балансирано решение и в крайна сметка бюджетът да се подобри. Надяваме се възможно най-бързо НСТС да се свика и бюджетната процедура да се задвижи напред през Министерски съвет и да влезе в Народното събрание”, заяви главният икономист на КНСБ. „Това противопоставяне, което се случва, не помага на никого. Никой няма интерес от това, влизайки в еврозоната, да се противопоставяме и постоянно да сеем омраза”, допълни Костов.

Очакваният дефицит в новия бюджет е 3%. Размерът на заложения нов дълг за догодина достига до 10,5 млрд. евро.

Бюджетът на Здравната каса за догодина ще бъде в размер на над 5,5 млрд. евро, което е с 14% повече от парите за тази година.

260 млн. евро са отделени за гарантиране на поне 1860 евро заплата за лекарите без специалност, а за медицинските сестри, акушерките и рехабилитаторите по 1550 евро.

Предвидено е минималната работна заплата да стане 620 евро или 1213 лв. Увеличава се и размерът на майчинството през втората година – то ще е 460 евро на месец или 900 лв.

Предстои също пенсионната вноска да се увеличи с 2 процентни пункта, а максималният осигурителен доход да скочи на 4600 лева.

Синдикати и работодатели вече изразиха резерви към финансовите разчети в бюджета за догодина.