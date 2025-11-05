Вторични трусове в Гърция е нормално да има, не би трябвало да се усетят у нас

Вторични трусове след земетресението в Северна Гърция е нормално да има, но те ще бъдат по-слаби и най-вероятно не би трябвало да бъдат усетени на българска територия. Това каза за БНР професор Николай Милошев, директор на Националния институт по геофизика при БАН.

Земетресението с магнитуд 4.7 по Рихтер, регистрирано на територията на Гърция в 9:15 тази сутрин, е усетено в България, каза професор Милошев.

"Близо до град Ксанти е епицентърът. Най-вероятно е усетено в цяла Южна България. Съвсем логично да е усетено при такъв магнитуд. Това е слабо, общо взето, земетресение. Предполагам, че и в Гърция, евентуално, някакви дребни щети има. В България щети няма. Имаме информация, че дори в София е усетено по високи етажи", каза проф. Милошев.

„Целият Балкански полуостров е район с повишена сеизмична активност. В Гърция, особено в последните месеци, има доста земетресения с подобна сила. Характерна ситуация. Няма нищо изключително в това. Слава Богу, земетресение с такава сила сериозни щети не може да причини. Вторични трусове е съвсем нормално да има, но те ще бъдат по-слаби и най-вероятно не би трябвало да бъдат усетени на българска територия“, прогнозира проф. Николай Милошев.