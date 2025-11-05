IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Вторични трусове в Гърция е нормално да има, не би трябвало да се усетят у нас

Това е слабо земетресение, каза проф. Николай Милошев

05.11.2025 | 10:58 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Вторични трусове след земетресението в Северна Гърция е нормално да има, но те ще бъдат по-слаби и най-вероятно не би трябвало да бъдат усетени на българска територия. Това каза за БНР професор Николай Милошев, директор на Националния институт по геофизика при БАН.

Земетресението с магнитуд 4.7 по Рихтер, регистрирано на територията на Гърция в 9:15 тази сутрин, е усетено в България, каза професор Милошев.

"Близо до град Ксанти е епицентърът. Най-вероятно е усетено в цяла Южна България. Съвсем логично да е усетено при такъв магнитуд. Това е слабо, общо взето, земетресение. Предполагам, че и в Гърция, евентуално, някакви дребни щети има. В България щети няма. Имаме информация, че дори в София е усетено по високи етажи", каза проф. Милошев.

Свързани статии

„Целият Балкански полуостров е район с повишена сеизмична активност. В Гърция, особено в последните месеци, има доста земетресения с подобна сила. Характерна ситуация. Няма нищо изключително в това. Слава Богу, земетресение с такава сила сериозни щети не може да причини. Вторични трусове е съвсем нормално да има, но те ще бъдат по-слаби и най-вероятно не би трябвало да бъдат усетени на българска територия“, прогнозира проф. Николай Милошев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Николай Милошев земетресение Гърция
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem