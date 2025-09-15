IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Въздушна линейка превози турист с инфаркт от Рилските езера

Добри са условията за туризъм в планините днес

Снимка: архив, БГНЕС

Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). 

Температурите варират между 5° и 12 градуса, във високите части на Стара планина е мъгливо, в останалите планини има разкъсана облачност. 

Туристите трябва да се съобразяват с променените, есенни условия, допълниха от ПСС. На места е мокро, тъй като през нощта е валял дъжд, а и през днешния ден не са изключени нови валежи на места.

В неделя турист е получил масивен инфаркт на Седемте рилски езера и се е наложило да бъде задействана въздушната линейка, за да бъде превозен до болнично заведение.

