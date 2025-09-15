Задържаха сина на известен прокурор с близо 50 кг марихуана

Синът на изявен роден прокурор е заловен с притежание на около 50 кг марихуана.

Младият мъж е задържан в село Драка, като преди акцията е следен от криминалисти продължително време, съобщава БНТ.

От телевизията посочват, че арестуваният е един от тримата синове на бившата шефка на специализираната прокуратура и настоящ зам.-апелативен прокурор Валентина Маджарова, която след закриване на спецзвеното се завърна в Бургас и продължи работа като редови прокурор.

Полицейската акция е била под ръководството на отдела по противодействие и разпространение на наркотици и БОП- Бургас.