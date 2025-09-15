IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха сина на известен прокурор с близо 50 кг марихуана

Синът на Валентина Маджарова е арестуван в село Драка

15.09.2025 | 17:07 ч. Обновена: 15.09.2025 | 21:51 ч. 40
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Синът на изявен роден прокурор е заловен с притежание на около 50 кг марихуана. 

Младият мъж е задържан в село Драка, като преди акцията е следен от криминалисти продължително време, съобщава БНТ.

От телевизията посочват, че арестуваният е един от тримата синове на бившата шефка на специализираната прокуратура и настоящ зам.-апелативен прокурор Валентина Маджарова, която след закриване на спецзвеното се завърна в Бургас и продължи работа като редови прокурор.

Полицейската акция е била под ръководството на отдела по противодействие и разпространение на наркотици и БОП- Бургас.

Валентина Маджарова марихуана полиция село Драка
