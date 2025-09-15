Градусите се покачват, утре ще е слънчево

През нощта времето ще бъде ясно. Северозападният вятър ще отслабне, в много райони и ще стихне, и в сутрешните часове на места в низините и около водните басейни ще има ниска облачност или намалена видимост, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 11°. Атмосферното налягане ще се понижава и след обяд вече ще е по-ниско от средното за месеца.

Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 28°.

По Черноморието ще бъде слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска облачност. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода ще е около 24°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините времето ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който вечерта, преди фронта, временно ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°.

През нощта срещу сряда нов студен атмосферен фронт ще е причина за увеличение на облачността от северозапад. В крайните северозападни райони ще превали дъжд. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад.

В сряда ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в Северна България и планините ще превали. Северозападният вятър ще се усили до умерен. Минималните температури ще бъдат между 12° и 17°, а максималните - между 22° и 27°. В четвъртък отново ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне. Сутрешните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски, а дневните - почти без промяна.