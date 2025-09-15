IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радев сезира компетентните органи заради сигнали за злоупотреби във ВМЗ-Сопот

Президентът се срещна с бивши служители на военните заводи

15.09.2025 | 18:15 ч. Обновена: 15.09.2025 | 19:28 ч. 13
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Президентът Румен Радев ще сезира компетентните органи във връзка със сигнали за нарушения и злоупотреби във „Вазовски машиностроителни заводи“-Сопот (ВМЗ-Сопот), съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Румен Радев се срещна в президентската институция с бивши служители на ВМЗ-Сопот, както и с журналиста Станислав Цанов. По време на срещата бяха обсъдени журналистически разследвания, в които се изнасят данни за множество нарушения и злоупотреби в завода. 

В резултат на предоставената информация президентската институция ще внесе сигнали в компетентните органи, посочват от прессекретариата.

Румен Радев ВМЗ-Сопот
