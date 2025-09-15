Министър Вълчев трябва да даде свобода на директорите, смята Янка Такева

Учениците ги чака много сложна и много иновативна учебна година. Това, което е подготвено в проектозакона за изменение и допълнение, е нещо, което се прави всяка година. Това няма да оправи абсолютно нищо в българската образователна система. Тя трябва да има коренни промени, като се започне от самата организация на работа в училище. Трябва да им пълна промяна в съставянето на екипа в училище, пълна промяна на паралелките в училище. Ние като започнем с едни другарчета от детската градина и така караме до 7 клас. В света не е така, има движение на учениците, заяви председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева в "Денят ON AIR".

"Провела съм няколко разговора с ресорния зам.-министър, както и с министъра на образованието. Синдикатът на българските учители ще изложи своята си политика за нова организация на работа в българското училище. Омръзна ни тази организация както на учителите, така и на учениците, включително и на родителите. Не можем да направим общност и екипна работа в училище. Нашите деца от 1 клас не познават връстниците си", допълни Такева в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ коренна промяна е нужна и в учебните планове.

"От 1 до 4 клас започваме с две учителки, след това децата изпадат в потрес, че влизат до около 10 учители. Така не се създава общност. Петият клас е преломен, в чужбина не е така. Министерството на образованието и екипът на министър Вълчев, които познават европейската и световната образователна система, може да откраднат някои неща. В българската образователна система много трудно може да стане, защото родителите казват: "О, моят Петър трябва да бъде с другарчето от детската си градина, ако може до 7 клас". Имаме стереотипи, които трябва да преодолеем", категорична е тя.

Такева се обяви за единен учебен план за цялата образователна система.

Попитана дали промените, които ще засегнат учениците след 7 клас, са добри, тя отговори: "Това е завършен етап от образованието, трябва да видим с какъв обем от знания и умения са децата. Посоката е добра. Българската образователна система трябва да работи по две учебни програми така както е в цяла Западна Европа".

Вижте видео с целия разговор.