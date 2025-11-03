Как се маскираха звездите на Хелоуин?

На 31-и октомври, петък, отпразнувахме Хелоуин. Както винаги, световните знаменитости удивиха с много оригинални визии за страшния празник. Как се маскираха те и кои бяха най-впечатляващите костюми? Вижте тук.

Пери Едуардс и синът ѝ - "Злосторница"

Явно певицата, която беше в Little Mix, няма търпение да излезе втората част на "Злосторница" - музикална адаптация на "Вълшебникът от Оз". Пери влезе в ролята на добрата вълшебница Глинда, като е по розова рокля. 4-годишният ѝ син Аксел е маскиран като самият магьосник от Оз. А майката на Пери е в зелено и черно - като Елфаба.

Лео Меси и Антонела - вампир и вещица

Любимата футболна двойка също очарова с костюмите си за Хелоуин. Красивата Антонела заложи на класиката - тя е по дълга черна рокля, черен интересен грим и черна вещерска шапка. Меси пък е по роба в черно и червено, както и размазана кръв по устата, като имитира вампир.

