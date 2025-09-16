Строим магистрали вече по-бързо, имаме от граница до граница

Всяко забавяне на развитието на инфраструктурата струва много средства на държавата и данъкоплатците. Повече от 10 години коства на България да построи 85-те километра от магистрала „Европа“. Вече имаме магистрала от граница до граница. Това каза инж. Стефан Чайков, председател на ББК "Пътища", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

През последните няколко месеца тече интензивна работа по изграждането на магистрали. Напредък има при магистрала „Хемус“, както и трасето Видин-София. Участъкът Русе-Велико Търново също търпи развитие и предстои да бъде стартирана мащабна програма за основни ремонти на стойност 2,5 милиарда лева.

„Бавният процес на отчуждаване е една от основните причини за забавяне на строителството“, коментира гостът. През години администрацията успя леко да ускори процеса, но това не е достатъчно. Законът гласи, че не може да се отчужди един участък, докато не се плати на всички собственици. Бюджетът на АПИ сега е 10 пъти по-голям в сравнение с 2014-та.

Три участъка са включени в стратегическия план на концесиите. Един от тях е магистрала „Черно море“. Един такъв проект може да бъде много успешен като публично-частно партньорство. „Друга интересна инициатива идва от гръцката страната, но на този етап не виждам как това би се осъществило“, отбеляза инж. Чайков.

„Въвеждането на средна скорост има потенциал да доведе до по-малко инциденти, тъй като високата скорост по магистралните пътища води до по-тежки катастрофи“, обясни гостът.

