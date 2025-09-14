Иван Иванов: С АМ "Европа" свързаността между Ориента и Западна Европа е факт

Пуснаха в експлоатация последния участък от автомагистрала "Европа". На церемонията по пускане на участъка в експлоатация регионалният министър Иван Иванов посочи:

"Днеска наистина тая свързаност, която е между Ориента и Западна Европа, вече е факт. И името на магистралата е изключително показателно в тая посока - защото това е връзката между Турция, Изток и Запад, с това буквално стигаме до всяка точка на Европа по магистрала.

Важно е и тези приоритетни проекти, които сме набелязали - за свързаността между Севера и Юга, да бъдат и те факт в скоро време, защото това е един от ангажиментите на този кабинет и очакванията на нашите европейски партньори са такива, предвид войната в Украйна и всички трудности, които възникнаха. Ще положим усилия в тази посока", коментира министърът на регионалното развитие..

Участъкът между Сливница и Софийския околовръстен път е с дължина 16,5 км. Общата дължина на трасето, което е част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия при граничния пункт "Калотина".

В магистралата се включва и Северната скоростна тангента, чрез която автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия".