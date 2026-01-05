Учен измисли ваксина срещу някои видове рак в... бира

Производителите на Гинес отдавна твърдят, че бирата им е полезна за здравето, а всеки, който има телевизор, е наясно, поне от 70-те години на миналия век, че Хайнекен уж освежава части от тялото ви, до които другите бири не могат да достигнат. Но никой досега не е твърдял, че една халба бира може да ви спаси живота.

Но сега на сцената се появява Крис Бък - вирусолог в Националния институт по рака, който е и ентусиазиран домашен пивовар. Д-р Бък вярва, че е създал първата в света бирена ваксина. Той е сварил първата партида миналото лято, използвайки мая, модифицирана да съдържа ваксинен протеин. Това е фермерска бира в литовски стил, която е пивка и изглежда го имунизира срещу вирус, свързан с определени видове рак.

"Това беше една от най-добрите домашни бири, които съм правил", казва той пред The Times.

Той пиел около две халби на ден през следващите четири дни и след това провеждал редовни кръвни изследвания през следващите месеци, които показали, че той е развил антитела срещу два вида BK полиомавирус, за които се смята, че причиняват определени видове рак на пикочния мехур.

Според Бък това е само началото на това, което бирата може да направи

"Тази ваксина просто доказва принципа", обяснява той. "Следващите на дневен ред са COVID и грип, и вероятно херпесни вируси и аденовирус свързани с леки настинки и грип... Всичко, което е вирус на обикновена настинка, е в обсега на нашия мерник сега."

Не е задължително ваксината да се доставя в бира. 55-годишният Бък смята, че модифицираната мая може да се използва за приготвяне на кисело мляко или чипс, които биха могли да придадат подобен имунитет.

Учените обикновено не правят експерименти в кухнята си и някои от неговите колеги сега са разтревожени, че домашните му приключения с бира могат да навредят на общественото доверие във ваксините. Те също така предупреждават, че един пияч на бира, провеждащ тестове върху себе си, не установява ефикасността на предполагаемо лечение.

"Не съм съгласен", контрира Бък, който е учен в Националните здравни институти от 2001 г. "Мисля, че ако хранителната ваксина действа при един човек, това ви казва нещо много важно, а именно, че може да действа при поне един човек."

Ваксините често се правят вътре в клетки на насекоми, но могат да бъдат създадени и в клетки на дрожди: след това има сложен процес на "пречистване", при който се отстранява всичко останало, за да остане протеинова частица за инжектиране.

"В крайна сметка просто ми хрумна, че може би не е нужно да пречистваме", обяснява той. "Може би маята може просто да се изяде или изпие в пенлива халба."

Общоприетото мнение е, че това не работи, защото ваксинните протеини се разграждат от стомашната киселина, допълва той. Това се оказа вярно, когато Бък и колегите му хранели мишки със смлени дрожди, съдържащи ваксинни протеини, предоставени от литовски учен на име Алма Гедвилайте. Но когато опитали с цели, живи дрожди, съдържащи вирусните частици, мишките развили "силни антителни отговори".

"Буквално ми омекнаха коленете“, казва Бък. "Видях, че това означава, че ваксината може да бъде храна. И ако може да бъде храна, това означава, че можете да я регулирате като храна, че е лесна за разпространение и много хора ще бъдат по-щастливи от нея, отколкото от инжекция. Всички тези последици бяха налице още при първия експеримент преди година и половина."

Бък първоначално започва да работи върху потенциални ваксини за ХИВ, HPV и полиомавируси

"Името им е на древногръцки и означава "много тумори", казва той за последното. "Със сигурност причинява рак при мишки. Те могат да причинят и сериозни проблеми на пациенти с трансплантация, приемащи имуносупресивни лекарства."

Лабораторията на Бък в Националния институт по рака работи с биотехнологичната компания Biological E по ваксина за полиомавируси, която ще се прилага чрез инжектиране, но те все още са далеч от клинични изпитвания.

Ваксина на хранителна или бирена основа, достъпна веднага, би могла потенциално да ви спаси животи, на мнение е ученият.

"Всеки, който чака трансплантация, би искал тази ваксина", казва той. "Ако чаках трансплантация, щях да я направя веднага."

Освен че е заподозрян в причиняване на рак, полиомавирусът може да причини болезнено състояние на пикочния мехур при пациенти, на които е направена трансплантация на костен мозък. Бък си спомня посещение в педиатрична болница, която е инсталирала звукоизолация в тоалетните си, за да заглуши писъците на деца в такова състояние, които крещят посред нощ. Той може да причини и болезнено състояние на пикочния мехур при по-възрастни жени. Пациентите, кито страдат от него "отделят много полиомавирус в урината си", отбелязва Бък.

"Това не е причинно-следствена връзка... но ако имате синдром на болезнения пикочен мехур, варите бира, пиете бира и ако болката отшуми, тогава казвате "Ятзи"."

Той казва, че се е опитал да представи идеята за бирата пред институционален съвет за преглед в Националните здравни институти.

"Висш служител във веригата отхвърли заявлението, преди да може да бъде разгледано", оплаква се той. "Оправданието беше, че институцията не е свикнала да мисли за храна."

Бък нямал много търпение за тази бюрокрация.

"Вместо да се опитвам да ги убедя какъв е законът, аз по същество демонстрирах какъв е законът, като го направих в кухнята си", казва той.

Ученият накарал по-малкия си брат Андрю да основе компания и да продава партиди от бирата на двама близки приятели. „

"росто ни трябва компания с история на продажбите", обяснява Бък, който живее в Бетезда, Мериленд. "Ако нещо вече е в хранителните запаси и не изглежда да причинява проблеми, тогава производителят може просто да каже: вижте, то е общопризнато за безопасно, защото вече е там и не знаем за никакви проблеми."

През лятото, след като изпил собствената си бира, но преди тестовете да покажат, че е развил антитела, Бък говори на вирусологична конференция в Южна Италия. Майкъл Империале, вирусолог и почетен професор в Медицинския факултет на Университета в Мичиган, гледал презентацията му.

"Попитах: "Какво ще направите, ако някой има лоша реакция към това?" спомня Империале.

Той смята, че един мъж и брат му, които пият бирена ваксина, не са достатъчни, за да покажат, че нещо е безопасно. Според него ще са необходими изпитвания върху, да речем, хиляда души с различна генетика. Но основната му загриженост била, че с Робърт Ф. Кенеди-младши, известен скептик по отношение на ваксините, който като министър на здравеопазването на САЩ намали доверието във ваксините, може да влоши нещата, ако правителствен учен ги приготвя в кухнята си.

"Самото правителство на САЩ се опитва активно да накара хората да бъдат против ваксините, нали?" казва Империале. "Ние, научната общност, наистина трябва да имаме това предвид... Това, което правим, ще повиши ли общественото доверие или ще го влоши?"

Няколко други учени са казали пред Science News, които първи съобщиха за бирата с ваксина на Бък, че имат подобни опасения.

Но Бък казва, че собствената му майка е антиваксър

"Тя живее в източен щат Вашингтон, който е много селска среда. Всичките ѝ църковни приятели са антиваксъри", споделя той. "Преди бях съгласен с мнението, че решението на недоверието към ваксините е да повишим стандартите си за безопасност и да имаме все по-строги квалификации за ваксините, които се появяват на пазара. И с поглед назад, мисля, че това се обърна срещу нас."

Той смята, че усилията на учените да покажат, че полагат строги грижи с ваксината - Бък го нарича "театър за сигурност" - само са накарали хората да си мислят: "Уау, това нещо трябва да е наистина опасно." Но производството на ваксина, която хората могат да си направят в собствената кухня, доказва, че ваксината "е просто нещо обикновено, което не е толкова опасно".

На 17 декември Бък и брат му публикуваха нерецензирана статия, "Ваксинна бира: Доклад за лично здравеопазване", която съдържаше рецепти за ваксинна бира. През следващите месеци той се надява да убеди компания да произвежда модифицираната мая и да намери пивовар, готов да произвежда линия от това, което той нарича VAC-бира (съдържаща ваксинен антиген) за продажба в Северна Америка. (Той се съмнява, че може да се продава във Великобритания или Европа, предвид разпоредбите за генетично модифицираните храни.)

"Не знам какво ще си помисли Робърт Кенеди за това", признава той. "Това е шефът на шефа на моя шеф и не знам дали ще си помисли: "О, прилича на здравословна храна, обожавам я!" Или: "О, прилича на ваксина, мразя я." Нямам представа как ще се получи това."

А какво да кажем за майка му?

"Мама изглежда напълно податлива на ваксина срещу бира", казва той. "Но не бих го нарекъл информативна точка от данни, защото любовта ми към храната и проектите за домашна ферментация е наследена директно от нея. По-интересните точки от данни са църковните приятели на мама. В няколко случая интуитивно усетих известна степен на тиха радост от идеята да имам извинение да пия бира."