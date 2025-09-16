Камион се запали в Кърджалийско, огънят се пренесе в гора

Камион се запали и временно бе ограничено движението по пътя в района на кърджалийското село Мъдрец, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Сигналът за инцидента е подаден малко след 16:00 ч., като на място са изпратени полицейски и противопожарни екипи. Няма пострадали.

Пътят е бил затворен в двете посоки, като движението за малко повече от час се пренасочваше от два полицейски екипа през Чифлик, уточниха от МВР, откъдето допълниха, че движението по пътя е възстановено.

Огънят от тежкотоварния автомобил се е прехвърлил на горски масив от двете страни на пътя. Автомобилът е изгасен, но на място са общо четири екипа на пожарната служба в Кърджали, като към мястото на инцидента пътува още един, за да изгасят и огъня в горския масив.

Към настоящия момент няма опасност огънят да обхване жилищни или стопански сгради в района.