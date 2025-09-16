IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Камион се запали в Кърджалийско, огънят се пренесе в гора

Инцидентът е станал в района на кърджалийскоро село Мъдрец

16.09.2025 | 18:23 ч. Обновена: 16.09.2025 | 19:18 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Камион се запали и временно бе ограничено движението по пътя в района на кърджалийското село Мъдрец, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Сигналът за инцидента е подаден малко след 16:00 ч., като на място са изпратени полицейски и противопожарни екипи. Няма пострадали.

Пътят е бил затворен в двете посоки, като движението за малко повече от час се пренасочваше от два полицейски екипа през Чифлик, уточниха от  МВР, откъдето допълниха, че движението по пътя е възстановено. 

Огънят от тежкотоварния автомобил се е прехвърлил на горски масив от двете страни на пътя. Автомобилът е изгасен, но на място са общо четири екипа на пожарната служба в Кърджали, като към мястото на инцидента пътува още един, за да изгасят и огъня в горския масив.

Към настоящия момент няма опасност огънят да обхване жилищни или стопански сгради в района.

