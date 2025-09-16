Предлагат до 5 г. затвор за притежание и разпространение на райски газ

До 5 години затвор и глоба до 5 хиляди лева за притежание и разпространение на райски газ предвиждат предложения за промени в Наказателния кодекс. Лишаването от свобода може да стигне до осем години, ако веществото е в големи размери или деянието е извършено в условията на опасен рецидив. Депутатите одобриха доклад, в който е предвидено и наказателно преследване за притежателите и разпространителите на диазотен оксид (райски газ).

„Направихме проучвания – такава масова употреба на райски газ в Западна Европа от млади хора няма, и тъй като ние като законодатели сме длъжни да отговорим на обществото, а именно да прекратим всякакви форми и начини за разпространението, развитието на тази ужасна зараза, затова и нашите законодателни предложения са да изрежем из основи всякакви възможности за разпространението на райския газ", каза Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС.

Елисавета Белобрадова от „Продължаваме промяната – Демократична България" заяви, че смята да подкрепи така внесения доклад, като направи няколко бележки – че той главно се концентрира върху темата за райския газ, което от една страна е похвално, защото това е първото от изброените вещества, с които временната комисия се занимава, обаче е отделено изключително малко време за наркотичните вещества, прекурсорите и техните аналози и в този смисъл не са успели да довършат работата.

Андрей Чорбанов от „Има такъв народ" (ИТН) заяви: „Според нашите юристи има текстове, които са си направо проблемни."

Въпреки това той увери, че от ИТН ще подкрепят доклада по принцип, защото това е тема и законодателство, което е необходимо. „Корекциите касаят наказателното право и със санкциите, които се въвеждат за различните престъпления, така че някои от тях действително противоречат", допълни Чорбанов.

Жестоки глоби за родителите

С глоба от 2000 до 5000 лева ще бъдат наказвани родители или настойници, които не придружават детето си в заведение за хранене или развлечения след определените в закона вечерни часове. Тази промяна в Закона за закрила на детето се предлага от временната парламентарна комисия като мярка срещу употребата и разпространението на райски газ.

Глобата за родители, които не придружават децата си след 20 или след 22 часа в развлекателни заведения, може да стигне до 10 хиляди лева, ако контролните органи установят повторно нарушение. Предлагат се и по-високи санкции за родители, пуснали децата си без придружител в посочените вечерни часове.

Докладът съдържа предложения за поправки в още няколко закона, а всички те ще бъдат внесени в Деловодството на Народното събрание още утре.