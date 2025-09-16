Люксембург ще признае държавата Палестина на Общото събрание на ООН

Премиерът на Люксембург Люк Фриден и министърът на външните работи Ксавие Бетел обявиха пред парламентарната комисия, че страната възнамерява да признае Палестина за държава през септември.

Великото херцогство изрази подкрепата си за решение с две държави. Очаква се обаче окончателното решение да бъде взето на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, което започва на 23 септември. Допълнителни подробности ще бъдат уточнени там в координация с други държави.

Люксембург отдавна се колебае да признае Държавата Палестина, твърдейки, че чака подходящия момент, съобщава в люксембургската телевизия RTL.

Други държави, включително Франция, Обединеното кралство, Канада и Белгия, вече обявиха, че ще признаят Палестина.

Франция и Саудитска Арабия ще бъдат съдомакини на среща за признаването на Палестина по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Австралия, Канада, Белгия и Обединеното кралство също заявиха, че планират да признаят Палестина на срещата, макар и с условия.