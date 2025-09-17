Вода през ден: Затягат режима в община Севлиево

Поради значителното намаляване на водния дебит от водоизточниците, се налагат промени във водоснабдяването във Севлиевско, съобщават от ВиК Габрово.

В момента от ПСВП "Стоките" се добиват едва 130–140 литра в секунда, при необходим минимум от 240 литра.

Допълнително, неблагоприятните метеорологични прогнози и трудностите при спазване на действащия график за водоподаване също оказват влияние.

Поради тези обстоятелства, от 16 септември 2025 г. се въвежда нов режим на водоснабдяване.

Нов график за водата

Западен водопроводен клон

Селата Горна Росица, Батошево, Шумата, Душево, Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Сенник и Хирево ще получават вода през ден.

Източен водопроводен клон

Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево и Добромирка ще бъдат водоснабдявани в събота. За тези населени места са осигурени водоноски.

Режимът в Севлиево

В понеделник, сряда, петък и събота между 08:00 и 17:00 ч. водоподаването ще бъде преустановено.

Всеки ден от 23:00 до 06:00 ч. налягането в мрежата ще бъде понижено, което ще доведе до затруднено водоснабдяване в по-високите етажи на сградите.

СО Крушевски баир и кв. Балабанца Вода

Ще се подава ежедневно от 17:00 ч. до 08:00 ч.

В цялата община Севлиево се забранява използването на питейна вода за цели, различни от битово-питейни – включително напояване, миене на улици и превозни средства, поливане на зелени площи, пълнене на басейни и други.