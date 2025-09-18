Нов състав на апелативния съд ще гледа мярката за неоклонение на варненския кмет

Софийският апелативен съд ще разгледа днес въззивното дело по мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев. Делото касае жалба на защитата на Коцев срещу решение на Софийския градски съд, с което той беше оставен в ареста. Заседанието започва в 10 часа, а съдия-докладчик е Маргаритка Шербанова, показва справка в сайта на съда.

Вчера пети наказателен състав с председател Александър Желязков си направи отвод по делото за мярката на Благомир Коцев и то беше преразпределено на нов съдебен състав.

Съставът на Апелативен съд - София, който трябваше да разгледа въззивното дело по мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, обвинен в корупционна дейност, си направи самоотвод.

Решението е взето на закрито заседание на 17 септември 2025 година от наказателен състав на АС-София, с председател Александър Желязков и членове Атанаска Китипова и Десислава Любомирова.

В мотивите си те посочват, че се води "безпрецедентна негативна кампания" срещу съдебните състави, разглеждащи делото.

В публичното пространство се тиражират манипулативни, неверни и нямащи никаква връзка с производството твърдения, чиято единствена цел е да се внуши, че делата нямат криминален характер, подчертават от съда.

Инициативата „Правосъдие за всеки“ организира днес протест пред сградата на Съдебната палата в София. Демонстрацията е под надслов „Отпор на диктатурата! Свобода!“ и е във връзка с днешното заседание на Софийския апелативен съд. Магистратите трябва да решат дали да оставят окончателно в ареста не само варненския кмет, но и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов.