Късен гол на Фулъм, срещата с Ливърпул завърши 2:2

Фулъм и Ливърпул направиха зрелищно 2:2 в 20-ия кръг на Висшата лига, след като си размениха по един гол в добавеното време, а този на домакините определено бе фантастичен. Домакините поведоха през първото полувреме, след почивката обаче Червените се подобриха и изравниха, а след това изглеждаше, че и ще спечелят след късен гол на Коуди Гакпо.

Резервата Харисън Рийд обаче донесе точката на лондончани с фантастичен удар, а и равенството може би бе и справедливия резултат. Ливърпул е 4-и с 34 точки, а Фулъм 11-и дс 28.

За домакините имаше 3 промени от последния мач, като изглеждаше, че те ще играят и с трима в отбрана след включването на Тимъти Кастан. Иса Диоп действаше в центъра на защитата, а Том Кеърни бе в холфовата линия. За Червените Юго Екитике не бе в групата заради лека контузия, като Коуди Гакпо можеше да го замени или пък Флориан Вирц щеше да е фалшива деветка. Керкез и Мак Алистър замениха Робъртсън и Фримпонг. Началото обаче бе забавено с 15 минути заради проблеми с трафика.

Началото бе равностойно, като гостите се опитваха да се напаснат при тази различна формация. Гакпо се измъкна зад защитата на домакините и стреля слабо, но опасно и малко покрай вратата.

В 17-ата минута обаче, домакините удариха. Раул Хименес с едно докосване изведе Хари Уилсън и намиращият се във форма нападател реализира с отличен удар по диагонала. Лайнсменът вдигна флага, но последва прераглеждане от ВАР и голът остана, тъй като Ван Дайк покриваше засадата.

Ливърпул опита да отговори и Къртис Джоунс не успя да засече отблизо. Последва удар в гредата на Гакпо, но имаше флаг за засада. Малко преди почивката домакините създадоха напрежение пред противниковата врата, но не стигнаха до опасен удар.

Втората част започна с гол на Гакпо, но този път засадата бе твърде очевидна и попадението не бе зачетено. Собослай стреля от пряк свободен удар, но топката прелетя на повече от метър встрани. Гостите обаче натискаха и Мак Алистър прати топката в напречната греда с глава след корнер.

В 57-ата минута и Вирц прати топката в мрежата, но пак последва отсъждане за задада, която изглеждаше, че съществува. Последва обаче нова намеса на ВАР и този път късметът се усмихна на Червените, тъй като се оказа, че германецът е на една линия със защитника и така се стигна до равенство.

След това темпото се вдигна, като и двата състава потърсиха победата. В 77-ата минута Хименес не успя да овладее едно извеждащо подаване, но и Алисон не се справи и изби в краката на Хари Уилсън, който опита прехвърлящ удар, но топката се отби в напречната греда и след това Ван Дайк изчисти. Така Ливърпул оцеля.

Двубоят вървеше към равенство, когато в 94-ата минута шампионите удариха. Фримпонг центрира отдясно, Андерсен се размина и на далечната греда Коуди Гакпо отклони в мрежата. Победата изглеждаше сигурна, но не би. Влезлият минути по-рано Харисън Рийд получи свободно пространство и с невероятен диагонален удар прати топката в горния ляв ъгъл на вратата. Невероятен гол за крайното 2:2.

