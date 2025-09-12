СГС гледа мярката за неотклонение на Барбутов и Рафаилов СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев 1 / 8 / 8

Софийският градски съд гледа отново мярката за неотклонение на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и на бизнесмена Петър Рафаилов. Преди дни адвокатът им Ина Лулчева внесе искането за изменение на мярката за неотклонение.

На 3 юни Апелативният съд в София реши да остави окончателно в двамата в ареста. Те бяха задържани, след като кметовете на районите “Люлин“ и “Младост“ обявиха публично, че има нередности в Столичната община.

Барбутов и Рафаилов са обвиняеми за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. По случая са обвиняеми още двама души - Соня Клисурска и Росица Пандова.