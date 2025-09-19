Училищата и детските градини все още искат хартиени здравни карти

В началото на учебната година много училища и детски градини все още изискват здравно-профилактични карти на хартиен носител, въпреки уверението на МС, че е вече са достъпни в електронен вариант.

"Оказа се комуникационен проблем - в желанието си да обясним какво искаме да се случи, подведохме родителите. През цялото време говорим за здравно-профилактична карта - тя беше на хартиен носител до 1 септември. От 1 септември медицинските специалисти в ОДЗ и училища ще виждат информация от проведен профилактичен преглед, здравната карта отива в историята. Тя няма да бъде налична нито на хартия, нито в електронен вариант, всичко ще бъде в системата", обясни общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов.

В предаването “България сутрин” лекарят обясни, че медицинските специалисти в училищата и градините са очаквали да видят в системата профилактична карта като тази на хартия. "Те ще виждат информация относно проведен профилактичен преглед - това, което сме отразили като преглед, изследването и имунизациите. Ако е минал профилактичен преглед, ще им свети бутонче в зелено”, обясни д-р Спасов.

До 30 септември Информационно обслужване ще синхронизира базата данни и медицинският специалист ще вижда всички ваксини.

Има ли интерес към противогрипните ваксини?

В ефира на Bulgaria ON AIR личният лекар съобщи, че има интерес към противогрипните ваксини. Тази година са доставени общо 580 хиляди. Спасов уточни, че не се бърза със списъците за безплатните ваксини. Те са такива за лица над 65 години.

"Зареждането на ваксините е на база потребление от предходните години. Направени са разчети, дано да ги оползотворим, за да искаме другата година повече. От нашето поведение зависи дали ще има грипни епидемии и грипни ваканции", каза общопрактикуващият лекар.

Д-р Спасов каза, че дори и в момента има пациенти, които са се разболели от COVID-19. Той протича леко, но все пак лекарят препоръчва да се ваксинираме.

"Няма да изнудваме никого, ваксинацията е доброволна. COVID-19 започва като обичайна вирусна инфекция, все още характерен симптом е по-силна уморяемост. Не мога да задължа пациента, но ще му препоръчам да се изследва, да си остане вкъщи за около седмица", посъветва д-р Спасов.

