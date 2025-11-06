Поредната жертва на "будната култура": Обявиха френска традиция от 19-ти век за сексистка

Всяка година млади жени в югозападна Франция обличат бели рокли и се подготвят за важно гласуване - да бъдат обявени за най-добродетелната жена в своето село.

Традицията избраната 18-годишна жена да се коронясва с венец от рози в знак на признание за нейното безупречно поведение и морален характер е възникнала през 19-ти век, но все още се практикува в 45 френски села.

Сега тя е в центъра на спор заради предполагамата "будна култура" или „уокизъм“. Кметовете са бесни, че министерството на културата отказва да подкрепи искането им традицията да получи статут на световно наследство на ЮНЕСКО, с мотива, че тя противоречи на принципа за равенство между половете.

„Това е уокизъм“, казва Мишел Дюфранк, кметът на село Ла Бред, пред The Times. „Това, което разстройва министерството на културата, е, че избраното младо момиче участва в парад в селото с бяла рокля и че е коронясана с цветя, символизиращи нейната добродетел, в църква. Това само смущава една част от обществото“, каза той пред Le Figaro. Дюфранк продължи да обвинява правителството, че се опитва да „наложи феминистка идеология на двувековна традиция“.

Церемониите по коронясване напомнят на селски празник, съпроводени с музика и речи, а френската традиция датира от късното Средновековие, около 15 век. Първото регистрирано „коронясане с рози“ в Ла Бред се е състояло през 1824 г., но привържениците на традицията казват, че тя е модернизирана.

„През 19-ти век младото момиче, което е представлявало селото, е трябвало да бъде католичка“, обяснява Зоуи Оливър, антрополог. „Днес това вече не е така. Типичният пример за Розиера през 2025 г. е млада жена, която учи медицина, редовно е съдия на хандбални мачове през уикендите, често посещава баба си и дядо си и помага на родителите си в бизнеса им, когато може.“

Каролайн Жолт, местен съветник, допълва:

„Нашите Розиери вече не са задължени да носят дълга бяла рокля. Те често го правят, защото искат и защото майките и бабите им са го правили преди тях.“

Първоначално кметовете бяха уверени, че правителството ще приеме заявлението им Франция да предложи на ЮНЕСКО да признае традицията като част от „нематериалното културно наследство на човечеството“. В писмения отговор на министерството на културата обаче се казва, че „не е намерило достатъчно елементи в заявлението, за да отговори на следния въпрос: всички церемонии по Розиера в съответствие ли са с принципите на равенство между половете и правата на жените?“.

Кметовете посочиха, че отказът е изненадващ, като се има предвид, че списъкът на ЮНЕСКО вече включва традиции като Беташар, традиционен казахстански сватбен ритуал, при който лицето на булката официално се разкрива пред новото ѝ семейство.

„Мисля, че комисията по подбор на министерството на културата не е прочела правилно заявлението“, казва Силви Дезмон, кмет на село Креон. Тя твърди, че церемонията е начин за почитане на младите хора. „Ние със сигурност не даваме заповеди на младите жени, избрани за церемонията и ако решат да отидат на литургия, това е по тяхна собствена инициатива, за да се запази традицията.“

ЮНЕСКО заяви, че не може да коментира въпроса, освен ако френското министерство на културата не подаде заявление.