A Ferrari Night: За пръв път в България Bang & Olufsen разкри новата си серия, вдъхновена от Ferrari

Адреналинът и емоциите те превземат със звука – на двигателя и на любимата песен. Какво ли се случва, когато красотата и производителността се събират на едно място, а италианският автомобилизъм среща датския дизайн? Отговорът на този въпрос са уникални аудио продукти в ексклузивна колекция.

На 5 ноември в шоурума на Ferrari в София се проведе специалното събитие „A Ferrari Night“ – вечер, която събра две легенди в един изискан синхрон на звук, стил и технологии. Ауто Италия - официален сервизен партньор и оторизиран търговец на сертифицирани употребявани автомобили Ferrari за България, и Bang & Olufsen представиха пред подбрана публика новата лимитирана продуктова линия на датската аудио марка, вдъхновена от страстта и динамиката на италианския автомобилен спорт. Две икони, които предефинират скоростта на звука.

Пред десетки гости, партньори, автомобилни ентусиасти и клиенти на двата бранда, Надя Кирова, управител на Bang & Olufsen България, представи специалната серия аудио продукти, която обединява характерните за Ferrari материали, цветове, и усещане за мощ, с характерното за компанията инженерно съвършенство, ненадминато качество и звукова чистота.

„Bang & Olufsen съвместно с Ferrari създадоха лимитирана серия продукти, за да отбележат постиженията на двете марки в съвършенството и дизайна. Всеки един от тези продукти е в нюанс на поразителния червен цвят на Ferrari. От ламелите до рамката, Beosound Theatre Ferrari Edition и Beolab 50 Ferrari Edition са изработени изцяло от алуминий Grigio Corsa. Всеки детайл, чак до величествения кон на Ferrari, е изпълнен с осезаема елегантност“, сподели Надя Кирова пред гостите в шоурума.

„Ferrari винаги е било символ на съвършенство и страст, а партньорството с Bang & Olufsen показва, че тези ценности могат да бъдат предадени и чрез звука. Радваме се, че за първи път в България представихме колекция, която обединява две легенди в дизайна и технологиите“, каза и Васил Тодоров, търговски мениджър на Ауто Италия.

В рамките на вечерта гостите имаха възможност да се насладят на кратка демонстрация на специалната колекция Bang & Olufsen Ferrari Edition, включваща активните тонколони Beolab 50 и саундбар с емблематична визия, неповторимо качество и представяне.

Beolab 50 Ferrari Edition – активни тонколони с алуминиеви ламели в цвят grigio corsa и яркочервени акценти, вдъхновени от емблематичните линии на Ferrari. Beolab 50 създава разтърсващи звукови пейзажи, а изработката им е прецизна до последния детайл.

Beosound Theatre Ferrari Edition – саундбар с впечатляваща мощ и отличителна елегантност. Нестандартен и вълнуваща саундбар - oт ламелите до рамката, Beosound Theatre Ferrari Edition е изваян от алуминий Grigio Corsa. Всяка подробност, включително и емблемата на Ferrari Prancing Horse, е изработена с елегантност и внимание към детайла. Това е вълнуващ съраунд звук, изваян със стил.

Всяка от тези различни творби съчетава в себе си звуковото съвършенство с дизайн, който отразява философията на двете марки – престиж, динамика и неподражаем стил. А aвтомобилните бижута на Ferrari в традиционния червен цвят в шоурума допълваха изживяването на гостите на вечерното събитие в сряда.

Премиум саунд продуктите на Bang & Olufsen, посветени на Ferrari, предстaвят истинска симфония от визия и звук, сила и изтънченост, мощ и престиж. Цялата продуктова линия и детайлите около нея може да бъде разгледани в сайта на Bang & Olufsen.

