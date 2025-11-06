IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рекорд сред руските лидери: Путин назначи 24 свои роднини на държавни позиции

Най-престижните позиции са заети от роднини по линия на братовчеда на президента Евгений Путин

06.11.2025 | 16:16 ч.
Руският президент Владимир Путин е помогнал на поне 24 свои роднини да си осигурят високи държавни позиции, според изданието „Проект“.

Разследващи журналисти разкриха, че семействата на дъщерите на Путин, Мария Воронцова и Катерина Тихонова, братовчедите на президента, Евгений и Игор Путин, и братовчедките му, Любов Шеломова и Любов Круглова, са получавали доходи, свързани с държавата.

Също така, членове на семействата на, както пише „Проект“, „и четирите известни любовници на Путин“ – бившата му съпруга Людмила Очеретная, Алина Кабаева, Светлана Кривоногих и Алиса Харчева – са били назначени на държавни позиции.

Най-престижните позиции са заети от роднини по линия на братовчеда на президента Евгений Путин. Анна Цивилева (дъщеря на Евгений и племенница на президента) е заместник-министър на отбраната, а съпругът ѝ, Сергей, е министър на енергетиката. Михаил Путин, братът на Анна Цивилева, заема висок пост в „Газпром“.

„Проект“ пише, че Путин вероятно е поставил рекорд за броя на роднините, които е поставил на правителствени позиции сред руските владетели, поне от времето на династията Романови. Президентът Борис Елцин, който „отдавна е свързван с непотизъм“, е дал на не повече от петима свои роднини на високи позиции, отбелязва изданието.

