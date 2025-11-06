Полезни плодове срещу ракови заболявания

Колко често консумирате плодове? Плодовете са важна част от добре балансираното меню. Те са богати на ключови витамини и минерали, от които хората се нуждаят, за да останат здрави. Западни експерти отбелязват, че редовната консумация на плодове може да помогне за предотвратяване на вредни възпаления, водещи до рак, пише independent.co.uk

„Те помагат в борбата с възпаленията, а хроничното възпаление е предвестник на рака“, казва в изявление Кандис Шрайбер, клиничен диетолог в Центъра за комплексно онкологично лечение на Университета на щата Охайо.

Федералните здравни служби препоръчват възрастните да консумират по две чаши плодове всеки ден, за да помогнат за контролиране на теглото и да намалят риска от животозастрашаващи заболявания. И все пак, само един на всеки 10 следва насоките за плодове, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

„Яжте колкото се може повече различни плодове, тъй като никой самостоятелно не може да ви предпази от рак. Здравословната диета, редовните упражнения и поддържането на правилно тегло са най-добрите инструменти за превенция.“

Кои са 6-те плода, които специалистите препоръчват да консумираме?

Горски плодове

Те съдържат имунозащитния витамин С, макар и не толкова, колкото цитрусовите плодове и мощни растителни химикали, които могат да помогнат за намаляване на риска от заболяване, според Harvard Medical School.

Добавете от тези вкусни плодове към закуската си например.

