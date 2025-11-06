Конкурсът "Маргарита Арнаудова" за млади хореографи ще се проведе на 9 ноември

На 9 ноември ще се състои 12-ото издание на конкурса за съвременна хореография върху българска музика за наградата "Маргарита Арнаудова", организиран от балет "Арабеск".

"Този конкурс е създаден от настоящия академик Калина Богоева, която по онова време е била директор на балет "Арабеск". Именно тя залага концепцията на конкурса - да бъде специално за хореография върху българска музика. Това, от една страна, подкрепя съвременните млади български хореографи и създаването на ново поколение творци, а от друга - насърчава създаването на българска музика за съвременен танц, което дълго време беше по-рядко явление", каза хореографът Олеся Пантикина пред "България сутрин".

Конкурсът включва две основни награди - едната се присъжда от професионално жури, а другата е наградата на публиката, носеща името на Маргарита Арнаудова.

Пантикина поясни, че журито традиционно се състои от специалисти от различни области - хореографи, композитори, музиковеди, танцьори и театрални критици.

"Танцът е синкретично изкуство - в него има хореография, музика, сценография, визуални ефекти и актьорско майсторство. Затова се оценява по професионални критерии - драматургия, анализ на музикалното произведение, оригинален танцов език", заяви хореографът в ефира на Bulgaria ON AIR.

Олеся Пантикина подчерта, че съхраняването на традицията на балет "Арабеск", който скоро ще отбележи 60-годишен юбилей, е въпрос на постоянство и високи критерии за качество.

През годините през конкурса са преминали почти всички значими съвременни български хореографи, като за мнозина от тях участието е било трамплин към професионална, а често и международна кариера.