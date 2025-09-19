IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Само за ден: Над 200 жалби при омбудсмана заради парното в "Дружба"

"Топлофикация" дължи отговори на хората, призова Велислава Делчева

19.09.2025 | 12:30 ч. Обновена: 19.09.2025 | 13:14 ч.
Снимка: БГНЕС

"Само за един ден вчера имаме над 200 жалби за спирането на "Топлофикация" в столичния квартал "Дружба". Периодът е отоплителен, което за мен е недопустимо, защото засяга не само всички живеещи в "Дружба", но и детски градини, и лечебни заведения", заяви омбудсманът Велислава Делчева пред БТА.

Тя посочи, че потребителските теми остават най- многобройни сред жалбите, които постъпват при омбудсмана. На първо място са жалбите за безводието и тези за "Топлофикация", посочи още Делчева. 

Омбудсманът посочи, че по-рано, в началото на годината, "Топлофикация" е обяснила, че не може да се предприемат ремонти през отоплителният сезон, като е уверила, че такива ремонти ще се осъществят през лятото, но това не се е случило. 

Трябва да се направи всичко възможно този период да бъде максимално скъсен. "Топлофикация" дължи отговори на хората, каза още Делчева.

