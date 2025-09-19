Само за ден: Над 200 жалби при омбудсмана заради парното в "Дружба"

"Само за един ден вчера имаме над 200 жалби за спирането на "Топлофикация" в столичния квартал "Дружба". Периодът е отоплителен, което за мен е недопустимо, защото засяга не само всички живеещи в "Дружба", но и детски градини, и лечебни заведения", заяви омбудсманът Велислава Делчева пред БТА.

Тя посочи, че потребителските теми остават най- многобройни сред жалбите, които постъпват при омбудсмана. На първо място са жалбите за безводието и тези за "Топлофикация", посочи още Делчева.

Омбудсманът посочи, че по-рано, в началото на годината, "Топлофикация" е обяснила, че не може да се предприемат ремонти през отоплителният сезон, като е уверила, че такива ремонти ще се осъществят през лятото, но това не се е случило.

Трябва да се направи всичко възможно този период да бъде максимално скъсен. "Топлофикация" дължи отговори на хората, каза още Делчева.