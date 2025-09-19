"Величие" си хареса Радев: На 100% бихме го подкрепили, ако влезе в НС

На 100% бихме подкрепили президента Румен Радев, ако влезе в Народното събрание, заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов пред журналисти в кулоарите на парламента.

По думите му президентът е най-доказаната политическа фигура в момента.

Има вариант при нови избори да се промени политическата обстановка, добави той, цитиран от БТА.

Борисов може да е истинска опозиция, която да покаже каква трябва да е опозицията, и Делян Пеевски да бъде изхвърлен от политиката, каза още Михайлов. Никога не сме били в такава добра изходна позиция, отбеляза депутатът.

По отношение на вчерашния вот на недоверие Михайлов коментира, че Бойко Борисов се е отцепил и не е гласувал. „Имаше и други хора, които искаха да променят своя вот, но явно не съумяха да преборят задушаващата хватка върху ГЕРБ от ДПС“, добави той.

Относно днешното изказване на Делян Пеевски към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов Михайлов коментира, че „Делян Пеевски раздава вече заповеди и на Бойко Борисов“.

Ако на Борисов му е останала чест, той трябва да вземе позиция, каза още Михайлов. (БТА)