Внимание: Фишинг измами от името на НЗОК

Касата сигнализира ГДБОП

19.09.2025 | 20:44 ч. Обновена: 19.09.2025 | 21:26 ч. 1
БГНЕС

Продължават злоупотребите от името на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Изпратено е уведомление до Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) и Дирекция "Киберпрестъпления” в Министерство на вътрешните работи (МВР).

Органите на МВР са информирани за установените от НЗОК модели на измама по e-mail и чрез sms. Препратени са получените в Здравната каса сигнали от граждани за извършване на проверка по компетентност.

Измамни съобщения

Изпратени са писма и на собствениците на популярни български платформи за предоставяне на e-mail кореспонденция. В тях са информирани, че техните услуги се използват за фишинг атаки с цел подвеждане на потребителите им и неправомерно придобиване на лични данни и/или финансови средства.

От компаниите се очаква предприемане на необходимите действия за блокиране и ограничаване на подобен тип електронни писма. По този начин ще се предотвратят измами и ще се защитят потребителите им, чрез добавяне в Spam-филтри им ключови думи.

Примерни думи

възстановяване на здравноосигурителни средства

здравноосигурителни вноски

предплатена сума

въведете вашия ЕГН/ЛНЧ

Ръководството на НЗОК припомня, че институцията уведомява пациентите чрез съобщения единствено за статуса на техните протоколи, с които се предписват  лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, както и за издадените ЛКК протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти и за издадените от НЗОК/РЗОК одобрения по постъпилите заявления.

ГДБОП НЗОК фишинг
