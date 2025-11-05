Шон Уайт замени Нина Добрев с инфлуенсърка

Шон Уайт май не страда дълго по Нина Добрев. Бившият сноубордист и актрисата от български произход се разделиха през септември след дългогодишна връзка. Те развалиха годежа си, който продължи почти година.

Сега става ясно, че 39-годишният спортист вече има нова тръпка.

Според "Deux Moi", той излиза с TikTok звездата Ели Уитроу, която е известна още като модел и актриса.

Шон е избрал тя да участва в нов филм, базиран на книга за сърф, който той разработва.

