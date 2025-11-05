IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Костадинов: Бюджет 2026 е много греховно заченат

Според "Възраждане" е изключително вреден за България

05.11.2025 | 12:53 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Според „Възраждане“ този бюджет е изключително вреден за България. 

„Няма да го подкрепим. Ние имаме наши предложения, ще ги внесем, естествено. Въпросът е, че самият бюджет е много греховно заченат. Бюджетът е катастрофален, защото той предвижда задлъжняване с още 21 млрд. лв. поне засега“, заяви лидерът на партията Костадин Костадинов и посочи, че правителството има мнозинство в парламента и то може съвсем спокойно да си гласува бюджета. 

Управляващото мнозинство отхвърли нашето предложение за изслушване Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет, каза още Костадинов в парламента. 

Той отбеляза, че на 30 октомври в интервю Симеон Дянков е направил серия от изключително тревожни признания както за финансовата система, така и за действия, предприети от управляващите в рамките на последните няколко месеца по отношение влизането на България в еврозоната. 

По думите му Дянков е казал, че „за настоящата година определено има криене на дефицит“, има „пропуски в публикуването на данни“, като това са престъпления по смисъла на Наказателния кодекс. 

