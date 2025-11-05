7 дни в седмицата в София: 1 евро за зелена зона и 2 евро за синя зона?

Край на безплатното паркиране на електрически автомобили в синя и зелена зона, гласи предложение в СОС. Предложиха шофьорите на електромобили да закупуват ежегоден годишен стикер, който да позволява преференциално паркиране в рамките на синя и зелени зона. Цената на стикера да бъде 600 евро.

"Това е предложение на колеги от ВМРО и "Спаси София". Смятаме, че това би било крачка назад в момент, в който насърчаваме по-екологичен и алтернативен начин за придвижване. В София електромобилите са около 1% от всички автомобили и не можем да говорим за дупка в бюджета", заяви председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров в "България сутрин".

На 13 ноември ще се разглеждат предложенията, съобщи Петров за Bulgaria ON AIR.

"Ние по-скоро се фокусираме върху синята и зелената зона и тяхната промяна. Прекалено са малко автомобилите, предстои да въведем и зона с ниски емисии. Каква е логиката да спираме и електромобилите? Според данни от КАТ са над 12 000 автомобила, при почти 1,2 млн. регистрирани в София", допълни председателят на СОС.

Той информира за предложение част от парите да отиват в общината и районите.

"Нашето предложение е да се увеличат синята и зелената зона. Разширението, което предлагаме, ще е само в райони, където има предварително обсъждане с гражданите. Хората, които живеят в рамката на синя и зелена зона, отново ще могат да закупят стикери, като цената е 153 евро за синя и 102 евро за зелена зона за първи автомобил. За втора кола цената е 306 евро за синя и 204 евро за зелена зона годишно", обясни гостът.

Предлага се и премахване на хартиените талони, като всичко ще става електронно.

"Голяма част от парите ще останат в Центъра за градска мобилност. През 2012 г. е последната промяна на цените за паркиране и е време за промяна. Нашето предложение е 1 евро за зелена зона и 2 евро за синя зона. Всички знаят, че имаме проблем с паркирането. Предлагаме и уеднаквяване на часовете за работно време, както и да работят и събота, и неделя", поясни Петров.

Как ще се реши кризата с боклука

"Кризата с боклука не е решена напълно, но със сигурност нещата в "Люлин" значително са се подобрили. Ситуацията в "Красно село" е по-специфична заради тесните улици, които изискват специална техника. Законово няма как да се компенсират гражданите, но кризата не е вина на кмета", посочи той.