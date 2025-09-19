Даниел Митов: Без "ДПС - Ново начало" няма мнозинство за кабинета

Вотовете на недоверие в една демокрация са ядреният бутон на опозицията - би трябвало да се ползват тогава, когато има някакъв шанс да бъде свалено правителството. Това коментира в "Панорама" вътрешният министър Даниел Митов.

В коментар на думите на Пеевски, че "всичко зависи от него", Митов отговори: "То е очевидно - това правителство във формат на коалицията ГЕРБ, ИТН, БСП няма мнозинство. Без "ДПС - Ново начало" очевидно няма мнозинство в парламента, което да подкрепя това правителство".

На въпрос дали не е избързал и политизирал случая с пребития полицейски шеф в Русе, министърът заяви, че политизирането не е лъжа.

"Ако ме обвиняват в политизиране, да ме обвиняват в това, а не в лъжа. Говоренето по отношение на институциите, което много често е необосновано, отвъд нормалността, да се говори непрекъснато за разпадащи се институции, всяко ПТП да се представя като някакъв апокалипсис".

Попитан относно предложението НСО да спре да превозва служители от президентската администрация, Даниел Митов коментира, че Румен Радев "не си стои в рамките на правомощията, които му дава Конституцията":

"Той си говори като партиен лидер и ползва президентската трибуна като платформа, което води до естествения въпрос дали той, както и други президенти в бъдеще няма да са склонни да злоупотребяват с позицията си и да се опитват са изнудват изпълнителната власт и институциите".

Кой отговаря държавата да се пише с главно "Д"? Всички ние, смята Даниел Митов.

"Първо, да престанем да си хулим институциите, второ, да започнем да говорим помежду си нормално, с аргументи. Да си уважаваме държавата, защото тя няма да започне да се пише с главно "Д" - такава, в която всички вярват и искат да живеят, ако всички, имам предвид и гражданите, и управляващите, не се разберем, че трябва да сменим отношението си едни към други".

Министърът изказа съболезнования на семейството на загиналия полицай по време на протест в София:

"За съжаление това е могло, по наши оценки, да се случи във всеки един момент и предлагам това по никакъв начин да не бъде политизирано и да се включва в какъвто и да било такъв контекст. Не бива върху МВР да се упражняваме политически".