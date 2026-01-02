Българите, извършили най-голямата измама с помощи в Англия, ще върне само 2 млн. паунда

Българската банда, извършила най-голямата измама с помощи в историята на Обединеното кралство, струваща на данъкоплатците 53 милиона паунда, ще трябва да върне само 2 милиона паунда.

Галина Николова, Цветка Тодорова, Гюнеш Али, Патриция Панева и Стоян Стоянов бяха осъдени на общо 25 години затвор в съда Ууд Грийн в Северен Лондон през май 2024 г.

Сега всички те, освен Али, са освободени от затвора и са под гаранция за имиграция в очакване на депортиране.

Бандата беше осъдена, след като е използвала системата за социално подпомагане на Обединеното кралство в размер на най-малко 53 милиона паунда. Те са откраднали 6000 самоличности, за да подадат искове за Universal Credit и дори са използвали имената на деца, живеещи в България, като част от петгодишната измама.

Измамниците създали три "фабрики за социални помощи" в Лондон, произвеждайки фалшиви договори за наем, фалшиви фишове за заплати и фалшифицирани писма от наемодатели, работодатели и общопрактикуващи лекари, за да измамят Министерството на труда и пенсиите.

Групата била разкрита едва след като български полицай уведомил британските власти, че престъпници в град Сливен са се сдобили с големи суми пари.

Сега се твърди, че властите са си възстановили около 1 милион паунда, но са се опитали да получат повече, като е докладвано за потенциално конфискуване само 2 милиона паунда.

Прокурорът Гарет Мънди разказа на изслушване за опитите на Кралската прокуратура и Министерството на труда и пенсиите да възстановят парите.

"Престъплението, което стои зад този казус, е значителна, продължителна и бизнес измама, извършена срещу Министерството на труда и пенсиите. Това доведе до загуба за публичната хазна от много милиони паунда. Кралството положи всички усилия да възстанови колкото се може повече пари."

Прокурорите искаха да възстановят около 4 милиона паунда от Николова, като същевременно заявиха, че могат да докажат, че тя е спечелила 2,8 милиона паунда от измамата и е разполагала с активи от 942 183 паунда.

Прокурорът Мънди каза, че парите са били събирани в продължение на пет години, докато "разликата е била похарчена" и няма реалистична перспектива Николова да може да ги върне.

Нейният партньор Стоянов, работещ като неин асистент, е спечелил най-малко 162 950 паунда и е бил инструктиран да върне 7 654 паунда, докато на Павена - която е спечелила 225 919 паунда и е имала над 80 000 паунда в банковата си сметка и 20 000 паунда в дома си - е било наредено да предаде 99 235 паунда.

Мъндей добави, че търсените суми са това, което прокурорите могат "реалистично да проследят", тъй като Николова е признала, че е преместила "пари в брой в чужбина".

Съдия Дейвид Ааронберг постанови, че конфискуваните суми са "подходящи", ако това е общата сума, която може да бъде възстановена от всеки обвиняем.

Николова беше цитирана от Telegraph да казва след изслушването за конфискацията:

"Не мога да повярвам. Ще се прибера вкъщи. Много съм развълнувана."

Говорител на DWP каза:

"Ние приемаме всички измами сериозно и миналата година спестихме приблизително 25 милиарда паунда чрез нашите дейности по предотвратяване и разкриване. В този случай продължават действията за възстановяване допълнителни суми."

Действайки от три "фабрики за социални помощи" в Лондон, бандата е предлагала гама от услуги по поръчка. Освен че са създавали множество фалшиви самоличности, за да могат да претендират за Universal Credit за себе си, те са предлагали фалшиви документи, за да позволят на други да подават фалшиви искания. Те включват фиктивни договори за наем, фалшиви фишове за заплати и фалшифицирани писма от наемодатели, работодатели и общопрактикуващи лекари.

Между 2016 и 2021 г., до момента, в който разследващите разбиха бандата, се смята, че са подадени около 6000 фалшиви искания, което е струвало на данъкоплатците 54 милиона паунда - най-голямата измама с социални помощи в британската история. Видео, иззето от полицията от телефоните на члена на бандата Гюнеш Али, показва как той държи пачка банкноти от 20 паунда, след което е хвърлен във въздуха.

Когато полицията арестува любовника на Николова, Стоян Стоянов - с двойката, наречена от приятели "Шефовете на Лондон" - те възстановили повече от 750 000 паунда. По-малки суми бяха иззети и от Цветка Тодорова, Патриция Панева и Али.

Иззети са и луксозен автомобил Audi, както и дизайнерски стоки, включително часовници, якета и очила.

След първоначалния си арест, Али избяга от Обединеното кралство, за да избегне правосъдието - а Daily Mail разкри, че докато е бил там, той е създал компания за инвестиране в имоти във втория по големина град в страната, град Пловдив.

През март миналата година беше съобщено също, че Николова, която е получила право на депортиране през октомври 2024 г. по схемата за предсрочно депортиране, скоро може да бъде изгонена от Великобритания.

Ускореният процес по депортирането ѝ се дължи отчасти на продължителността на престоя ѝ под стража, докато е чакала официална присъда.

Друг фактор беше правителствената политика, позволяваща на чуждестранни престъпници да бъдат депортирани 18 месеца преди най-ранната дата на освобождаването им.

В този случай тя трябваше да излежи само половината от присъдата си, след като беше арестувана на 5 май 2021 г.