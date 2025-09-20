IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тяло на мъж е намерено в пловдивското село Белащица

Задържан е 47-годишен съсед на жертвата

20.09.2025 | 08:31 ч. Обновена: 20.09.2025 | 08:50 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж е намерен мъртъв в пловдивското село Белащица, съобщиха от МВР в Пловдив.

Около 15:40 ч. в петък на тел. 112 е постъпила информация, че 55-годишен жител на село Белащица е намерен починал в дома си. При първоначалния оглед по тялото му са установени порезни рани. 

При последвалите действия от служители на Първо РУ като заподозрян за нападението е задържан 47-годишен съсед на жертвата, който по първоначални данни страда от психично заболяване. 

По случая е започнато досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура - Пловдив.

 

