Тръмп за руското нахлуване в небето на Естония: Може да се окаже голям проблем

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще бъде информиран за съобщенията, че Русия е нарушила въздушното пространство на Естония, и даде ясно да се разбере, че не е доволен от ситуацията, съобщи Ройтерс.

"Не ми харесва. Не ми харесва, когато се случва такова нещо. Може да е голям проблем“, каза Тръмп пред репортери.

Естонското правителство съобщи в петък, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.

По-късно Москва заяви, че руски МиГ-31 не са нарушавали въздушното пространство на Естония. Три руски бойни самолета МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област, въздушното пространство на Естония не е било нарушено, съобщиха от министерството на отбраната на Русия.

Президентът на САЩ Тръмп изрази също така мнението, че Китай е настроен за урегулиране на украинския конфликт и е готов да съдейства за това, предаде ТАСС.

"Той [президентът на Китай Си Цзинпин] би искал уреждане [на украинската криза]. Считам, че той би искал нейното приключване", каза Тръмп,отговаряйки на въпроси на журналисти в Белия дом. “Мисля, че [Си Цзинпин] ще работи с нас, за да помогне в това", - добави той.

Президентът на САЩ допълни, че не осъжда украинците, които са уморени от конфликта в страната им.

Освен това Тръмп посочи, че САЩ печелят от доставката на оръжие за Украйна, предаде Ройтерс.

"Ние не харчим пари за тази война, войната се финансира от НАТО. НАТО купува оръжие от нас. Аз не искам да печеля от тази война, но всъщност ние печелим от нея, защото се купува нашето оръжие. Всичко се финансира [от държавите] от НАТО, те плащат за ракети, за танкове. Първо всичко отива в НАТО, а после НАТО прави с това каквото иска“, каза американският лидер, отговаряйки на въпросите на журналистите в Белия дом, предаде ТАСС, цитирана от БТА.