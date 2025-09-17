IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 135

Иван Шишков: Магистрала "Европа" е нещо между магистрала и скоростен път

Според него няма нарушение на практиката при строежа й

17.09.2025 | 22:50 ч. Обновена: 17.09.2025 | 23:00 ч. 1

Национален борд по водите ще бори кризата с безводието, реши Министерският съвет.

"Когато си наследил криза, я решаваш веднага след като встъпиш в длъжност. Тази стана 6 месеца след като кабинетът встъпи в длъжност - очевидно не е била в полезрението на сегашните управляващи", заяви бившият регионален министър Иван Шишков в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му кризата е сътворена дълги години назад от симбиоза в работата между кметове, общини и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

"Сегашните заместник-министри - двама от тях - са били и по времето на Главчев, тоест доста отдавна. Никой не каза на министъра, че има проблем в този сектор", обясни Шишков за Bulgaria ON AIR.

Свързани статии

Магистрала "Европа" е така проектирана - да бъде по-тясна и това не е направено с цел, категоричен е той.

"Ако бяхме тръгнали да правим изменения в проекта, към днешна дата нямаше да е започнало строителството. Лентите са по-тесни, просто заданието е било такова. Това е нещо между магистрала и скоростен път", коментира гостът.

Според него няма нарушение на практиката при магистрала "Европа".

"Служебните кабинети, в които съм бил, сме плащали само ремонтите, които бяха възложени от ГЕРБ по старите плащания. Ние договори не сме сключвали. Сключвали сме само един - за зимно почистване", обясни бившият регионален министър.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Иван Шишков магистрала магистрала Европа
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem