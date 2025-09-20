Енергийният министър: Недопустимо е сега да започва ремонтът на „Топлофикация”

Правителството търси решение на проблема с ремонта на „Топлофикация” в столичния квартал „Дружба 2”.

В последните 2 години голяма част от ремонтите, предписани от Министерството на енергетиката и част от Инвестиционната програма на „Топлофикация-София”, не са изпълнявани. Това заяви за NOVA енергийният министър Жечо Станков. Той е изпратил и писмо до кмета на София и председателя на Столичния общински съвет във връзка с ремонтите.

По разпореждане на Станков от понеделник екип на Министерството на енергетиката ще следи дейностите по ремонта. Целта е да се ускорят дейностите на място, за да може ремонтът да приключи по-бързо и потребителите да имат парно и топла вода в предстоящите студени дни.

По отношение на евентуални санкции за дружеството министърът заяви, че механизъм има, но не вижда какво влияние ще имат те върху ощетените потребители.

Министърът отправи критика към дружеството заради неплатен дълг от половин милиард лева към държавата в лицето на „Булгаргаз” за доставките на газ.

„Недопустимо е в този момент, в който наближава отоплителният сезон, да започват ремонти. Какъв е нормалният принцип на работа на една топлофикация? Докато върви отоплителният сезон, да бъдат поръчани и доставени всички елементи, за да може от 1 май до 1 октомври тези ремонтни работи да приключат. Не е нормално в началото на отоплителния сезон да започват дейности, които касаят над 120 сгради, десетки хиляди домакинства, които ще останат без топла вода и без парно. Като министър на енергетиката още вчера съм изпратил писмо и до кмета, и до председателя на Столичния общински съвет. Написал съм специална заповед и на моя екип, който следващата седмица ще бъде на място, за да следи в рамките на месец или до края на тези ремонтни работи всички дейности, така че те да бъдат ускорени”, заяви Жечо Станков.