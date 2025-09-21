IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Манол Генов за безводието: Секторът е зарязан

Проблемът с безводието е от години

21.09.2025 | 22:10 ч. Обновена: 21.09.2025 | 23:39 ч.
Проблемът с безводието е от години, това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов в ефира на bTV.

Секторът е зарязан, каза още той.

На въпрос дали ще има уволнения на шефове на местни ВиК-дружества министърът отговори: жертвоприношението не е най-добрият вариант за излизане е от ситуацията.

"Живял съм в режим на вода, когато живях като дете в Асеновград", посочи още министърът.

По отношение на данните за черната пантера Генов каза, че специалист от Южна Африка е разработил капан, който струва около 3000 лева и устройството може да бъде монтирано, ако слуховете се потвърдят.

Аз самият се отнасям с голяма доза съмнение, че т.нар. черен хищник е реален, каза той.

