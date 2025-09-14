В Плевен се проведе пореден протест срещу безводието в града.

Участници в демонстрацията проведоха автошествие, което се раздели на три лъча.

Блокирани бяха три републикански пътя, както и центърът на града. Над 250 автомобила се включиха в протестното автошествие.

Протестиращите затвориха за 40 минути движението в двете посоки на пътя за София между Ясен и Долни Дъбник, както е пътя Плевен - Ловеч край Бохот, както и пътя за Русе, в близост до летище "Гривица".

Блокирано е и движението в центъра на Плевен.

В 18:00 часа тръгна протестно шествие от Театъра в Плеве до пешеходната зона до Общината, където отново протестиращите настояваха за бързи действия са справяне с безводието.

Протестиращите в Плевен категорично заявиха, че не са съгласни водната криза да продължава, няма да отстъпят, докато не се видят реални резултати, а не напразни обещания, които тук се слушат от години.