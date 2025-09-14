IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

В Плевен се проведе пореден протест срещу безводието

Над 250 автомобила се включиха в протестното автошествие

14.09.2025 | 19:45 ч. Обновена: 14.09.2025 | 21:27 ч. 13

В Плевен се проведе пореден протест срещу безводието в града. 

Участници в демонстрацията проведоха автошествие, което се раздели на три лъча.

Свързани статии

Блокирани бяха три републикански пътя, както и центърът на града. Над 250 автомобила се включиха в протестното автошествие.

Протестиращите затвориха за 40 минути движението в двете посоки на пътя за София между Ясен и Долни Дъбник, както е пътя Плевен -  Ловеч край Бохот,  както и пътя за Русе, в близост до летище "Гривица".

Блокирано е и движението в центъра на Плевен.

В 18:00 часа тръгна протестно шествие  от Театъра в Плеве до пешеходната зона до Общината, където отново протестиращите настояваха за бързи действия са справяне с безводието.

Протестиращите в Плевен категорично заявиха, че не са съгласни водната криза да продължава, няма да отстъпят, докато не се видят реални резултати, а не напразни обещания, които тук се слушат от години.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Плевен протест водна криза
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem