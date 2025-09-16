IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 58

Как 200-годишна селска чешма реши безводието в добричко село?

Каптирахме едната курна за селото и сега сме добре, разказва кметският наместник

16.09.2025 | 15:00 ч. Обновена: 16.09.2025 | 15:11 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Добричкото село Крагулево от години страда от безводие. Там обаче са намерили начин да се справят с проблема, изграждайки каптаж от селската, над 200-годишна чешма.

"Това се осъществи с много трудности и най-накрая нещата се разрешиха. Каптирахме едната курна за селото и сега сме добре, има вода постоянно. От 3-4 години ползваме каптажа", разказва кметският наместник Георги Димов, който апелира всички населени места с естествени чешми да последват примера им.

Добрата практика от Крагулево била харесана и от село Масларово край Полски Тръмбеш, откъдето се поинтересували как да заимстват опит.

"Много сме стояли без вода, 10-15 години, много трудно беше, но откакто каптирахме тук, всичко се реши", разказва кметският наместник пред БНР.

Чешмата е на повече от две столетия, а в близост до селото има и други. В миналото Крагулево наброявало над 800 души, днес са останали по-малко от 20.

Как са живели без вода и как се чувстват днес - споделят Калинка Кръстева и Денка Петрова.

"Носехме на ръка с тубите. Да поливаме, да се изперем, за се изкъпем. Много години търпяхме тези несгоди. Децата пораснаха. Докато я донесеш, тя свършва!"

"Нямахме цяло лято вода. Един път ще я пуснат, когато ще има избори или за някакъв празник – за Великден, за Нова година… Ходехме доста да се оплакваме. Откакто хванахме нашата чешма, нямаме проблеми, но аз вече остарях!"

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

вода режим Добрич село
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem