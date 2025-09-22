IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
НСО с мерки за сигурност във Велико Търново заради празника

Днес отбелязваме 117 години от независимостта ни

22.09.2025 | 07:35 ч. Обновена: 22.09.2025 | 08:44 ч. 2
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

Днес във Велико Търново Националната служба за охрана (НСО) въвежда мерки за сигурност по повод 117-годишнината от обявяването на Независимостта на България. 

Кулминацията на честванията в Старопрестолния град е тържествената проверка с начало 19:30 часа на площад „Цар Асен I“.

Достъп на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18:00 часа през три пункта за проверка: на ул. „Никола Пиколо“, на ул. „Иван Вазов“ и на ул. „Св. Климент Охридски“.

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван. 

За времето от 17:00 ч. до 22:00 ч. се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в зоната на провеждане на мероприятието. 

Това се случи Dnes

Тагове:

нсо денят на независимостта
