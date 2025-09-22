IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Откриха труп на екопътека край Смолян, подозират убийство

На мястото се извършва оглед

22.09.2025 | 15:17 ч.
Полицията в Смолян разследва тежко криминално престъпление, станало на екопътека "Невястата", съобщи за БТА окръжният прокурор Недко Симов. 

Той посочи, че е намерен човешки труп и се работи по всякакви версии, една от които е убийство.

Очаква се на място да пристигне съдебен лекар, за да направи оглед на тялото. Събират се всякакви доказателства. 

Сигналът е подаден тази сутрин. Образувано е досъдебно производство.

На мястото на престъплението има екипи на полицията и се извършват огледи. Едва, когато приключи работата на терен, ще може да се даде повече информация по случая.

Смолян убийство ОДМВР-Смолян
